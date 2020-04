Pöörane vabalangus USA naftaturul: hind kukkus miinus 37 dollarini barrelist

Kella 21. 33 ajaks oli USA- kaubeldava toornafta hind jõudnud hinnani -1.43 dollarit barrelilt, kella 22-ks Eesti aja järgi oli WTI naftahind langenud juba müstilisse miinusesse, -37 dollarini barrelist.

WTI puhul on tegemist maikuu lepingute viimase sõlmimise päevaga, juba homsest kaubeldakse juunilepingutega. Brenti nafta püsib endiselt tugevalt plusspoolel, 28 dollari juures, sest seal käibki juba juunilepingute tegemine.

WTI puhul langes aga toornafta hind seega alla 1946. aastast püsinud madalpunkti, milleks oli 1,67 dollarit.

Kuvatõmmis

Kuvatõmmis: kella 22 paiku oli WTI nafta hind langenud allapoole 37 dollari.

Alexela juhatuse liige, kütuseekspert Alan Vaht rõhutas Ärilehele, et WTI maikuu lepingute sõlmimine lõpeb homsega ja toodangut üritatakse maksimaalselt ära realiseerida. Homme kaubeldakse juba ainult juunikuu lepingutega.

"Me peame nüüd mõistma ka tausta, miks hind kukkus just nii palju. Esiteks on viirus vähendanud nafta nõudlust 30% globaalselt, see tähendab 30 miljonit barrelit ööpäevas toodeti rohkem kui vaja. Siis otsustas OPEC+ naftatootmist kärpida ca 10 miljoni barreli võrra. See kokkulepe raiuti ainsana nö kivisse. G20 kohtumisega ei võtnud ükski riik endale kohustust vähendada. See tähendabki, et naftahoidlad saavad triiki täis - mille eest hoiatati ka enne OPECi kohtumist," rääkis Vaht.

Ka Brenti nafta saatus?

"WTI maikuu lepingud läksidki sellepärast miinusesse, et globaalsed naftahoidlad saavad triiki täis. Ei ole välistatud, et järgnevatel nädalatel näeme olukordi, kus hinnad hakkavad kukkuma ka Brentil ja mis siis saab juunilepingutest kui naftahoidlad on juba täis?

Täna räägime negatiivsest hinnast USAs, Euroopa ja Brenti hindasid nad pole mõjutanud, aga pole välistatud, et see juhtub kuu aja jooksul või kiiremini ka Brenti puhul, võib-olla juba sel nädalalgi!," selgitas Vaht täiesti etteennustamatut olukorda.

Samas usub ta, et OPEC ei lase sellisel olukorral kesta ja peagi kogunetakse kriisikoosolekule ja kärbitakse toodangut täiendavalt. Asi on aga ka selles, et naftapuurtornide seismapanek maksab palju ja seda ei saa teha niisama "kraani kinni keerates".