Populaarne Muhu Leib sulgeb poode, ettevõtet kimbutab ka suur maksuvõlg

“Tabasalus püüdsime mõnda aega küpsetada kohapeal, aga ei õnnestunud seda mahtu täis müüa, mis tarvilik pagaritöökoja toimiseks,” sõnas ettevõtte asutaja, OÜ Muhu Pagarid ja OÜ Muhu Leib juhataja Martin Sepping. Tabasalu pagarikoja asemel müüakse leiba alates maikuust Imelihtne kohvikus.

OÜ-l Muhu Leib on ka maksuameti andmetel üle 135 000 euro suurune maksuvõlg, mida Sepping põhjendab sellega, et kuigi ettevõte on püüdnud investoreid leida, ei ole sellega läinud nagu plaanitud, mistõttu ongi võetud ette kahjumlike poodide sulgemine.

Creditinfo andmetel küündib OÜ Muhu Leib maksuvõlg 135 099 euroni. Esimest korda tekkis ettevõttel maksuvõlg 2017. aasta maikuus, kui selle summaks oli 9838 eurot. Kuigi see saadi nelja kuu jooksul tasutud, tekkis ettevõttel 16 707 euro suurune maksuvõlg uuesti sama aasta oktoobris.

Seda suudeti jaanuariks 2018 kahandada 6652 euroni, kuid pärast seda on summa vahelduva eduga kasvanud ja kahanenud, küündides möödunud aasta lõpuks 54 385 euroni. Sel aastal on maksuvõlg vaid kasvanud. Selle aasta veebruarist on ettevõttel üleval ka 3200 kuni 12 800 euro vahele jääv maksehäire Poordi 3 OÜ ees.

Kuigi ka ettevõttel Muhu Pagarid OÜ on alates 2017. aasta algusest 2000-3000 euro suuruseid maksuvõlgasid vahelduva eduga olnud, siis hetkeseisuga ei maksuvõlga ega maksehäireid ettevõttel ei ole. Viimane maksuvõlg jäi selle aasta aprillikuusse ja küündis natuke üle 2000 euro.