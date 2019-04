Populaarse Netflixi keskkonna väärtus kukkus loetud minutitega 8 miljardi dollari võrra

Disney andis neljapäeva õhtul pärast börsi sulgemist teada plaanist tulla 12. novembrist välja oma striimiteenusega Disney+, kus kuumakse hakkab olema 7 dollarit ja aastamakse 70 dollarit, kirjutab Bloomberg. Samas maailma suurima multimeedia keskkonna Netflixi kõige populaarsem kuupakett USA-s maksab 11 dollarit.

Netflixi aktsia reageeris selle peale reedel pärast New Yorgi börsi avanemist 5%-lise langusega. Aktsiahind langes 349,36 dollarini ja ettevõtte turuväärtus 152,5 miljardini. Sellega kukkus Netflixi väärtus loetud minutitega 8 miljardit dollarit.

Disney aktsia liikus aga vastupidises suunas. Selle hind tegi kõigi aega suurima hüppe, lisades ettevõtte turuväärtusele 25 miljardit dollarit. Sellega küündis Disney väärtus 235 miljardi dollarini.

Analüütikud on juba mõnda aega hoiatanud, et Netflixi teenuse pidev hinnatõus hakkab üks hetk ettevõttelt lõivu nõudma. Küll aga ei ole see veel hakanud vähendama keskkonna kasutajate arvu, mis küündib USAs 60 miljonini.

Ka pole maailma suurimaks ja populaarseimaks multimeedia keskkonnaks tituleeritud Netflixil olnud varem selliseid sügavate taskutega konkurente nagu Disney, kes on valmis oma Disney+ keskkonna käivitamisel ja turuosa püüdmisel ka raha kaotama.