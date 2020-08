Populaarse ööklubi juht: piirangute lõpuni jääme suletuks. Ei ole võimalik nii kiirelt kirikuks ümber profileeruda

"Olime lahti napilt neli nädalat, mida päris ettevõtluseks nimetada ei saa. Reeglid on reeglid, nendest me saame ju kenasti aru ja neid me kindlasti ka täidame. Suure sügisel ja talve eel ootaks aga otsustajatelt

selgeid seisukohti, kelle otsus maksab, mille alusel otsused kujunevad, kuidas toimub kahjude kompenseerimine, kui need tekivad administratiivsete otsuste tulemusel ja kui võib, küsiksime vähemalt ühte nädalat ette teadmiseks," alustas Otsepp.

Tema sõnul oli lõppenud nädalavahetus paraku kõike muud. Otsepp arvab, et oli päris palju meelelahutuskohti, mis ei jõudnuki selle 30 tunni sees reageerida ja tegutsesid inertsist edasi. Kõik ei loe pidevalt uudiseid, eriti reede õhtuti.

"Kui muidu oleme viimase poole aasta jooksul riigiga kenasti suheldud saanud, siis möödunud reedene teavitus jäi arusaamatuks. Kas riik sellisena kujutabki ette keeruliste olukordade lahendamist? Ausalt öeldes moodsa aja Eestis päris ootamatu. Loodetavasti teevad otsustajad sellest omad järeldused," on ta vihane.

Jäävad suletuks

Otsepp ütleb, et kuna ööklubid Eestis avavad väljakujunenud tavade tõttu oma uksed umbes kella 23.00 ajal, siis käesolev piirang sisuliselt sulgeb need asutused. Piirang on hetkel seatud Harjumaal ning ilma lõputa. Mujal on see määratud nädalaks või puudub see üldse, sõnab ta.

"Harjumaal, sealhulgas Tallinnas, jäävad öised meelelahutusasutused kuni piirangute lõpuni suletuks. Ei ole võimalik nii lühikese aja jooksel kontserdisaaliks, teatriks, raamatukoguks või kirikuks ümber profileeruda," ütles ta.

Ta lisab, et kogu piirangutega kaetud periood on olnud meelelahutussektorile raske. Talle tundub, et kergemaks ei tee seda ka käesoleva perioodi kriisijuhtimine.

"Millised on tagajärjed ja kui kalliks läheb meile lõpuks selle muuhulgas turismiatraktsioonina olulise majandusharu taasatamine, näitab aeg," lõpetab Otsepp.