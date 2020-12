Populaarse söögikoha sulgeda otsustanud restoraniärimees: valitsuse käitumine kogu turismisektori osas on olnud ülbe, küüniline ja lõhestav

„Naeratus läbi jäätunud klaasi!” Sellist pealkirja kannab Tallinna menurestoranide Leib ja Lore Bistroo omaniku Kristjan Peäske eile tehtud sotsiaalmeedia postitus, milles ta annab teada, et Noblessneris asuv populaarne söögikoht Lore Bistroo läheb 24. detsembrist pikemale puhkusele, avades uksed taas kevadel, kui ilmad on soojad.

„Meie kogukond on tugev, me hoiame kokku ja tuleme tagasi tugevana. Me oleme osa külalislahkuse kommuunist, seeläbi ei lahku me sapisena, soppa ei pritsi, aeg on aga öelda välja oluline,” sõnab Peäske.

„Eilsed piirangud on parim näide küündimatusest. Ärge saage valesti aru – ma mõistan olukorra kompleksust –, ma ei mõista aga seda, kuidas külaline restoranis ajavahemikul 20-22.00 ei haigestu, COVID muutub aga laastavaks vahetult enne keskööd,” ütleb Lore Bistroo omanik.

Sellega viitab ta valitsuse neljapäevasele otsusele, millega anti korraldus, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peavad tänasest poed piirama külastajate arvu 50%-ni ning söögikohad sulgema õhtul kella 22-st uksed. „See on üks paljudest lahmivatest otsustest. Eestis ei ole mitte ühtegi suurt kollet tulnud baaridest ega restoranidest,” nendib Peäske.

Ta märgib, et juhul, kui reaalne oht oleks olemas, ei piisaks enam kahest tunnist. „Pange kinni. Pange kõik kinni. OTSUSTAGE ÄRA! Ärge tõmmelge! Meie otsustasime! 2021. aasta esimesel poolel on meie elutöö unel,” sõnab restoranomanik.

Peäske sõnul on valitsuse käitumine kogu turismisektori osas on olnud ülbe, küüniline ja lõhestav, kuna maha on kantud sektor, mis on viimase 15 aasta jooksul olnud oluline osa meie maine kasvust ning panustanud eelarvesse igal aastal 8%.

„Paraku ei ole käesolev valitsus ülbe ja küüniline ainult meie suunal. Meie valitsus ongi otsustanud, et siia ei sobi vikerkaarevärv ja mõttevabadus. Meie valitsus on otsustanud kaasamise asemel tõestada endale ja teistele, et ainult nemad teavad kõiki vastuseid. Sõimav valitsus, kes ise iga teisitimõtleja peale solvub nagu vinniline teismeline,” kirjeldab Peäske.

Ta imestab, kuidas saab üks sedavõrd tore ja tavapäraselt eesrindlik riik nagu Eesti olla ühe niivõrd matsliku erakonna pantvangis. „Keskid ja Isamaalased, kuidas suudate hommikul peeglisse vaadata, teades, et teie ju vastutate selle läbustamise eest?” küsib Lore Bistroo omanik.