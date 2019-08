Populaarseimad valdkonnad: kuhu kandideerivad Eesti inimesed kõige sagedamini tööle?

Kuigi esmapilgul tundub üllatav, et tööjõupuuduse all kannatavas infotehnoloogiasektoris on kõige rohkem kandideerijaid, siis tuleneb see suurest kuulutuste arvust. „IT valdkonnas on kasv väga kiire - töökohti tekib jõudsalt juurde ja kuulutusi on palju. Ja IT valdkonna tööpakkumised on paremini tasustatud ja mitmete ettevõtete maine väga kõrge, mistõttu on employer branding ja ka ametikoha branding väga tugev, mis tagab ka oluliselt suurema kandideerijate arvu," selgitas CV Online'i turundusjuht Maris Viires.

CV Online'i valdkondlike kandideerimiste esiviisikust leiab infotehnoloogia, teeninduse, müügi, administratiivtöö ja finants ning raamatupidamise.

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt märkis samuti, et kandideerijaid on enim valdkondades, kus on suurim arv tööpakkumisi. „Tööpakkumiste arv omakorda aga peegeldab suuresti Eesti tööturu struktuuri - seal, kus on rohkem ametikohti, on ka suurem liikuvus ja vajatakse enim töötajaid nii uutele töökohtadele kui ka ettevõttest lahkuvate töötajate asendamiseks," kommenteeris ta.

„Kõige tihedamini vajatakse töötajaid ja seega on ka suurim kandideerijate arv klienditeeninduses, müügis, transpordisektoris, tööstuses ja tootmises ning ka assisteerivatele ametikohtadele. Ka ehitussektoris liigub palju tööpakkumisi ning on suurem kandideerijate arv," lausus Auväärt.

Kui vaadata keskmist kandideerimiste arvu ehk missugustes valdkondades on huvi ühe tööpakkumise vastu suurim, siis kõige rohkem tunnevad eestimaalased Auväärti sõnul huvi assisteerimis-, transpordi- ja logistika-, turunduse- ja reklaami-, tööstuse- ja tootmise-, müügi- ja ka ehitusvaldkonna tööpakkumiste vastu.