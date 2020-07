Porgandid muutuvad roheliseks: Elron hakkab kasutama kallimat elektrit

See paneb küll elektrikulule kaks protsenti otsa, kuid juhtkonna arvates on see õigustatud kulu, kirjutas Eesti Ekspress.

“Tõepoolest, me hakkasime eelmisel aastal ette valmistama uut strateegiat ja sinna sai keskkonnaaspektidega senisest veelgi enam arvestamiseks kirja ka eesmärk minna üle taastuvelektri kasutamisele,” ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo Ärilehele.

Tema sõnul pole tegemist Elronile olulise kuluga.

“Kuna elektrivedu on võrreldes sisepõlemismootoriga väga efektiivne, siis energiat selleks väga palju vaja ei ole ning lisanduv kulu on näiteks raudtee kasutamise eest makstavate tasudega võrreldes väheoluline, moodustades kogukuludest alla poole protsendi,” lausus ta.

Elron plaanib järgmisel aastal reisijate veo kasvu. See tähendab ka piletitulu suurenemist, mis aitab katta lisanduva roheenergia kulu.

Kuigi Elron jäi mullu 5,2 miljoni eurosesse kahjumisse, on elektrikulu marginaalne. Läinud aastal oli ettevõtte energiakulu 7,1 miljonit eurot. Sellest kütusekulu oli kuus miljonit ja elektrienergia kulu 1,1 miljonit eurot.