Pornotöösturite piinad. Koroonakriis toob valdkonda kaasa suured muutused

Aastaid tagasi arvutas CNBC välja, et pornotööstuse käive on ainuüksi USAs 14 miljardit dollarit aastas. Sekundis tarbiti seda kunstivormi 3075 dollari eest ja iga 39 minuti tagant loodi uus film. Koroonaviirus pani aga tööstuse mitmeks kuuks seisma.

Kalifornias on Covid-19 juhtumite arv pidevalt kasvanud. Juuli alguses hakati seal siiski uuesti kogunema tavafilmide võtteplatsidele. Uksed avasid aga ka erinevad täiskasvanute filmide stuudiod. Ka pornotööstuses osalejatel on oma ametiühingu-laadne organisatsioon, mille juhid ei ole siiski kindlad, et veel on õige aeg alustada. Nad lihtsalt soovitavad oma liikmeile, et võimalusel nad töid veel vastu ei võtaks. Küll aga saavad nad aru, et mõned pisemad filmitootjad võivad pika pausi tõttu sattuda tõsisesse hätta.

On aga teatud reeglid, millest peab veel pikka aega kinni pidama. Küll ei ole näitlejatel kohustust filmimise ajal maski kanda. Näitlejad ja teised filmiga seotud inimesed peavad 24 tundi enne võtte algust tegema Covid-19 testi. Kusjuures kui sugulisel teel levivate haiguste testide eest maksavad näitlejad reeglina ise, siis koroonatestide eest tasuvad täna suuremas osas stuudiod.

Mõned stuudiod ei luba inimestel kasutada sõidujagamisteenuse pakkujaid ning majutavad nad tasuta 24 tunniks hotelli, et ära oodata nende testi tulemus. Nad kontrollivad isegi näitlejate sotsiaalmeediakontosid, et veenduda, et nad ei ole kuskil seltskonnas pidu pidamas käinud.

Koroonaaja täiskasvanute filmid saavad olema teistsugused ja hiljem ära tuntavad. Kuna salvestusel tohib samaaegselt olla vaid käputäis inimesi, siis on grupistseenid välistatud. Reeglina on „linade vahel" vaid kaks inimest. Paljud stuudiod hoiavad tagasi ka erinevate kehavedelikega seotud aktide osas. Kohati on mindud lausa seda teed, et kasutatakse vaid asendeid, mis välistavad näitlejate näost-näkku kontakti. Suudlemine on nimelt viiruse leviku üks võimalikke viise. Teised valdkonna inimesed naeravad selle üle, öeldes, et suudlemine on täiskasvanute filmis üks süütumaid osasid ning seda vältida on totrus.