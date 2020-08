Porto Franco arendaja jagab selgitusi. Kinnisvarafirmade eilses pöördumises oli mitmeid olulisi vigu

Väide 1. Porto Franco OÜ näol on tegemist ettevõttega, millel puudub tänasel päeval igasugune majandustegevusest tulenev rahavoog, kuivõrd tegemist on alles varases ehitusjärgus oleva kinnisvaraarendusega.

Esimene eksitav väide on rahavoo puudumine. Porto Franco esimene etapp on valmis ning kuivõrd kõik allakirjutanud on igapäevaselt kinnisvaraturuga kursis, siis on nad teadlikud, et arenduses asuv Citybox Tallinn hotell avati 01.08.2020.

Teine tõele mittevastav väide on ehitusjärgu „varaseks" nimetamine. Porto Franco arenduse mahust 20% on saanud kasutusloa, arendusel on kolm maa-alust korrust, mille konstruktsioon on enam kui 80% valmis ning viis maapealset korrust, kus konstruktsioon on enam kui 50% ulatuses valmis. Ehituse aeganõudev osa on maa alt välja tulemine ehk alates maa peale jõudmisest on lõpuni võrdlemisi vähe jäänud. Kogu projekti 200 miljoni eurosest maksumusest on tänaseks investeeritud 125 miljonit eurot.

Õige väide: Porto Francol on aktiivsest majandustegevusest tulenev rahavoog ja ehitustegevus pole enam varases järgus.

Porto Franco laenulepingu allkirjastamise vastuvõtt Foto: Kretel Kuusk





Väide 2. Veelgi enam, Porto Franco ehitustegevus viibis juba enne COVID-19 kriisi, mistõttu ei saa antud juhul rääkida COVID-19 puhangust tingitud ajutistest raskustest

See väide ei vasta tõele. Eesti valitsus kuulutas eriolukorra välja 12. märtsil, kuid nii enne kui pärast seda ehitustegevus käis. Tegelikkuses peatusid ehitustööd hiljem järk-järguliselt kevade jooksul, kui hakkasime mujalt pärit tööjõudu vahetama välja kohalike ehitusmeeste vastu.

Euroopa kriisiabi reeglite kohaselt ei sobi abimeetmete alla need ettevõtted, kelle raskused olid ilmsed enne 31.12.2019. Kuna koroonakriisi mõjud on mitmepalgelised, hõlmates probleeme tööjõu, materjali, turustamise ja paljude muude aspektidega, siis on vale väita, et Porto Franco puhul seosed koroonakriisiga puuduvad. Kui EL on kriisimeetmete kõlbulikkuse ajaliseks piiriks kehtestanud 31.12.2019, siis sel hetkel kindlasti ehitustööd platsil käisid, veelgi enam, 28. veebruaril 2020 sõlmitud laenulepingus on olemas kogu arenduse lõpetamiseks vajalik raha. Kui Porto Francol oleks olnud mingid probleemid, siis poleks pangad laenulepingut sõlminud.