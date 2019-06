Porto Francosse tuleb rahvusvaheline teenindusõppe kõrgkool

Eestis hakkab meie uus kool The Nordic School of Hospitality & Innovation – Haaga-Helia Tallinn õpetama teenindusvaldkonna asjatundjaid. Rakenduskõrghariduse õppekava International Hospitality & Service Excellency õppetöö toimub inglise keeles ja peamiseks sihtrühmaks on välistudengid. Kool kolib Porto Francosse 2020. aasta sügisel ning hakkab asuma eraldi korrusel ca 855 m2 suurusel pinnal.

„Haaga-Helia rakenduskõrgkool on juba aastaid teinud koostööd Eesti hotelli-, restorani- ja turismisektoriga. Nüüd astume sammu edasi ja asutame Tallinnas rakenduskõrgkooli vastavalt Eesti seadustele. Haaga-Helia kooli õppekava ühendab hotelli-, restorani- ja turismitööstuse vajadused tugeva innovatsioonialase kogemusega – eriala lõpetanud üliõpilastele avab see ülemaailmse tööturu,“ ütles Haaga-Helia Rakenduskõrgkooli president ja rektor Teemu Kokko.

„Porto Franco on hotelli- ja turismi erialade õpetamiseks suurepärane asukoht, sest asub otse Tallinna turismiväravas,“ lausus Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder.

Haaga-Helia on kõrgelt tunnustatud ja pika ajalooga Soome rakenduskõrgkool, mis on Põhjamaade suurim ja mainekaim hotelli- ja turismiettevõtluse kõrgkool. Tallinnas jätkatakse varasemat koostööd EBSiga, lisaks sellele on uude kooli kaasatud oma ala juhtivaid kõrgkoole Saksamaalt, Hollandist ja USA-st.