Positiivne märk. Hestia hotelligrupp astus ootamatu sammu, sest näeb turismisektori kiiremat taastumist

Tegevjuht Kaisa Mailend on lootusrikas, et turism hakkab taastuma kiiremini kui näitasid mai alguses tehtud prognoosid: „Turismisektori piirangute leevendamise ja riigipiirde osalise avamise tulemusena näeme täna, et majutusteenuste tellimuste arv on hakanud tasapisi kasvama. Avame kõik oma hotellid nii pea kui võimalik, et iga potentsiaalne külastaja vastu võtta, sest kiire taasavamine on meie parim võimalus säilitada ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus ning pakkuda oma töötajatele tööd."

Kollektiivne koondamine küll peatati kuid ettevõte ei välista, et peab tulevikus siiski rohkem koondama, kui koroonaviirus taas pead tõstab ja turismisektor uue hoobi saab. „Otsus kõik hotellid avada on riskantne ja me ei saa hõisata suure täituvusega, aga praegu tähendab see seda, et me ei anna veel alla. Paraku ei ole aga koroonaviirus kuhugi kadunud, mistõttu arvestame võimalusega, et peame ikkagi tulevikus mõne hotelli hooajaliselt sulgema ja rohkem inimesi koondama," selgitab Mailend.

Kaisa Mailend Foto: Priit Simson





Hotellide taas avamiseks annavad praegu julgust valitsuse otsus leevendada juunis turismisektori piiranguid, mis on külastajate arvu tasapisi kasvama pannud. Kaisa Mailend on aga tulevikust rääkides siiski ettevaatlik: „Me peame arvestama, et turism ei taastu veel väga pikka aega endisele tasemele, aga tahame valmis olla iga külastaja jaoks, kes kriisijärgses maailmas hotelliteenuseid vajab ning loomulikult rakendame kõikvõimalikke meetmeid, et koroonaviirus uuesti pead ei tõstaks."

Paljudel turismisektori ettevõtetel on piirangute leevendamise ja hüvitiste tõttu võimalik ärile uus hingamine sisse puhuda, aga siiski säilib ootus efektiivsematele riigipoolsetele subsideerimismeetmetele. „Maksumuudatused majutusele ja toitlustusele, riigipoolsed voucherid siseturismi soodustamiseks on vaid mõned leidlikud viisid, kuidas näiteks Austrias, Saksamaal või Maltal turismi uuesti jalule aidatakse," selgitab Mailend.

Märtsi keskpaigas pea üleöö rohkem kui 90% oma käibest kaotanud hotelliketi juhtkond ei näinud mai alguses põhjust optimistlikeks stsenaariumiteks, aga on muutunud olukorra tõttu oma plaanid ümber teinud. „Mai alguses oli meil info, et turismisektori piiranguid jäävad tõenäoliselt kehtima veel suve lõpuni, mistõttu pidime vastu võtma raske otsuse koondada suur hulk töötajaid. Täna on aga olukord pisut parem ja selleks, et avada juba juunis kõik oma hotellid nii Eestis kui Lätis, vajame rohkem töökäsi," rääkis Mailend.