Postifirma ajutine juht: pandeemia tõi meie töö tulemused kaks aastat ettepoole, oleme juba 2022. aastas

Üle kahe nädala tagasi teatas riikliku postifirma nõukogu, et taandab viimased kaks aastat Eesti Posti juhtinud Ansi Arumeele ametist. Tema asemel hakkas juhi kohuseid täitma seni pakiäri eest vastutanud Andre Veskimeister (53). Seetõttu keskendub ka intervjuu ennekõike pakiäriga seotud teemadele. Veskimeistri sõnutsi andis koroonakevad pakiärile nii suure hoo – kohati käive lausa kahekordistus –, et Omniva pakiautomaatide võrk tuli ümber korraldada. Eelolevatele jõuludele mõeldes seda juba nii Eestis, Lätis kui ka Leedus tehakse. Veskimeister usub, et sel aastal saavutab postifirma oma ajaloo parima majandustulemuse.

Mis Omnivas praegu toimub?



Vastus on väga lihtne. Meil on väga suur jõuludeks valmistumine, meil toimub maskidega harjumine ehk koroona vastu võitlemine. Ja need ongi suures plaanis kaks peamist teemat.