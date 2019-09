Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull lahkub ametikohalt

Kull kommenteeris Õhtulehele, et tema lahkumise taga on isiklikud põhjused.

„Põhjuseks on lihtsalt see, et teises linnas tööl käimine osutus liiga keeruliseks ja ma ei taha kolida,“ sõnas ta.

Kullil on enda sõnul plaan oma energia suunata Tartus asuvasse trükikotta AS Kroonpress, kus ta on juba aastaid töötanud ja jätkab juhatuse esimehe kohal.

Loe pikemalt Õhtulehest.