Postimees Grupile kuuluva Leedu portaali ajakirjanikud asutasid sõltumatuse kaitseks ametiühingu

Ametiühingu juht Žilvinas Pekarskas ütles, et see asutati vastuseks „ettevõtte direktori soovimatusele kuulata töötajate arvamust kavandatavate radikaalsete muudatuste kohta toimetuse struktuuris”. „Me oleme mures, et on oht toimetuse sõltumatusele ja me kaitseme ka 15min.lt väärtusi,” teatas Pekarskas Facebookis, vahendab Leedu Delfi.

Pekarskase sõnul ühines ametiühinguga 47 loovtöötajat, kes moodustavad ettevõtte töötajatest ligi 40%.

Ametiühingu liikmed toetavad ka ajakirjanikke Dovydas Pancerovast ja Birutė Davidonytėt, kes lahkusid ettevõttest protestiks direktori käitumise vastu. Lahkuda on Pekarskase sõnul ähvardanud ka teised ajakirjanikud.

15min.lt tegevdirektor Ramūnas Šaučikovas loodab, et ametiühing astub dialoogi ja aitab muudatused ellu viia.