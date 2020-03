Postimees Grupp kärbib töötajate palku poolteist kuuks 30%

"Ega kõik meediamajad on ju teinud tänaseks oma kärped ära – väljaarvatud ERR, kes turuolukorrast kuidagi ei sõltu –, eks me kõik peame selle raske aja lihtsalt üle elama. Midagi erilist selles ei ole. Kui vaatame turult laiemalt, siis kärpeid tehakse mitte ainult meediasektoris, vaid kõikides teistes sektorites ka," põhjendas Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ettevõtte sammu.

Kuna riik toetab osadel tingimustel ka ettevõtteid, kes on koroonaviirusest põhjutatud kriisi tingimustes kaotanud vähemalt 30% käivet võrreldes aastataguse olukorraga, pidanud töötajate palku vähemalt 30% ulatuse vähendama või saavad anda vähemalt 30% võrra vähem tööd, siis peaks ka Postimees Grupp selle meetme alla sobituma.

"Sellega me oleme arvestanud. Eks oleme kõik mudelid oma peas läbi mänginud, on olnud erinevaid mõtteid, kuidas seda teha, aga praegu see tundus kõige mõistlikum variant," märkis Raudsalu. Nii kavatseb ettevõtte juhatus nii aprillis kui mais esitada töötukassale ka taotluse hüvitise saamiseks.

"Meie jaoks on hästi oluline ikkagi, et inimesi koondama ei hakata, pigem üritatakse säilitada kõik töötajad ja minna niipea, kui see kriis lõpeb, sama seltskonnaga edasi," lisas Raudsalu, miks otsustati just 30%-lise pangalangetuse kasuks. Ta märkis, et seeläbi suudab ettevõte tagada töötajatele, kelle brutopalk on 1000 eurot või alla selle, kärpeperioodi jooksul igakuiselt sama summa laekumise, mis ta oli enne kärbet. Ka ei lange selle sammuga kellegi brutopalk alla 1000 euro.