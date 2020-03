Postimees Grupp tahab Kanal 2 tagasi vabalevisse tuua

"Alates 12. märtsist on Eesti uues olukorras - eriolukorras. See on juba muutnud meie majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Suur muutus puudutab asjaolu, et inimesed lahkuvad linnadest enda maamajadesse, suvilatesse. Neis kohtades on pigem inimestel juurdepääs vabalevi kanalitele," märkis Postimees Grupi juhatuse liige Nele Laev.

Ta lisas, et arvestades inimeste liikumist, kuid ka kiirelt saabuvat olukorda majanduses, kus inimesed hakkavad enda kulutusi (s.h kaabellevioperaatoritele makstavad tasud) kokku tõmbama, tuleb tagada ühiskonnale suurem ligipääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile ja meelelahutusele. Ning selle tõttu on vajalik tagada Kanal 2 programmi kättesaadavus vabalevis.

"Juba praegu on Postimees Grupp otsustanud muuta Kanal 2 sisu veelgi enam uudiste-keskseks tagamaks enda vaatajate informeeritust kõigist kriisiga seotud asjaoludest. Siiski ei ole see info täna kättesaadav paljudele linnadest lahkunud isikutele," märkis Laev eriolukorra juhile (Jüri Ratas), kultuuriministeeriumile (Tõnis Lukas) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) saadetud kirjas.

