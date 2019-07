Postimehe omanikfirma siseneb välireklaami turule

Linnamäe ettevõte UP Invest ostab oma tütarettevõtte Media Investments & Holding OÜ kaudu Digiekraanid OÜ-d ja Megameedia Grupp OÜ-d haldava Digital Future OÜ.

UP Investi juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul on Megameedia Grupp pea 20 aastat väga edukalt traditsioonilise välimeedia turul tegutsenud ning ka Digiekraanid OÜ on viimastel aastatel nautinud hoogsat arengut ja laiendanud oma võrku.

"Tegemist on meile majanduslikult atraktiivse tehinguga ning plaan on kindlasti laienemist jätkata ja võtta sihikule ka Läti ja Leedu turud," ütles Nuutmann.

Tema sõnul hõlmab tehing ka digiekraanide maaletoomist ja hooldust korraldava üksuse ostu.

Holdingettevõtet jääb juhtima selle senine juht Priit Pedanik ning Megameedia Grupi juhina jätkab Eldur Vaas. Pedaniku sõnul plaanib ettevõte suurendada oma turuosa Eestis ja laieneda Baltikumi turule.