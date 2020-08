Praamid vedasid Hiiumaa vahet rekordiliselt inimesi

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on sel suvel Eesti suursaared, eriti aga Hiiumaa, reisijate seas väga populaarsed. „Perioodil 10.-16. august teenindasime kahel liinil kokku 83 658 reisijat ja viisime üle 34 929 sõidukit. Reisijate arv jäi eelmise aastaga samale tasemele, kuid sõidukite arv oli 6% suurem. Rohuküla-Heltermaa liinil on rekordilisele juulile järgnemas rekordiline august - nii reisijate kui ka sõidukite arvud on kolm nädalat järjest olnud suuremad kui möödunud aastal. Eelmisel nädalal teenindasime Hiiumaa liinil 25 096 ehk 9% rohkem reisijaid ja 10 004 ehk 11% rohkem sõidukeid kui mullu."

Alates reisijate salongide avamisest mai alguses jõudis Virtsu-Kuivastu liini reisijate arv eelmisel nädalal kõige lähemale 2019. aasta tasemele, sõidukite arv on aga kolm nädalat järjest olnud eelmisest aastast suurem. „Eelmisel nädalal teenindasime Virtsu-Kuivastu liinil 58 562 reisijat ehk 4% vähem kui mullu ning vedasime üle 24 925 ehk 4% rohkem sõidukeid kui eelmise aasta augustikuu teisel nädalal. Rohkem on olnud nii sõiduautosid, veokeid kui ka haagiseid, busse vähem," lisas Metsla.

TS Laevadele kuulub viis parvlaeva, Tiiu ja Leiger teenindavad Rohuküla-Heltermaa liini, Tõll ja Piret Virtsu-Kuivastu liini. Parvlaev Regula on asenduslaevaks ning aitab lisareisidega teenindada inimesi kõige populaarsematel aegadel.