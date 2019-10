Praamide uus toitlustaja hittroogade kallale ei läinud

Viimase kolme aasta jooksul võitsid Saaremaale või Hiiumaale sõitjate südamed mitmed toidud, mida praami peal iseäranis palju osteti. 1. oktoobrist aga toitlustaja vahetus - nüüd teenindab kõikide praamide kohvikuid Baltic Restaurants Estonia AS, endise ärinimega Fazer Amica Eesti, mis tegutseb kaubamärgi Daily all.

Ettevõtte müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson kinnitab, et klientide hirm, nagu oleks hittroad kohvikute menüüdest välja visatud, on alusetu. Menüüsse jäid alles nii kiluvõileib, seljanka, pelmeenid kui ka seapraad. Seejuures jäi ka kiluvõileiva hind samaks - kaks eurot.

"Me ei saa lubada, et kiluvõileib jääb kümneks aastaks menüüsse, eks kõik sõltub läbimüügist. Me tegime oma menüü lähtuvalt sellest, mis saime olemasolevatelt töötajatelt tagasisideks. Põhimõtteliselt oleme lähtunud sellest, mis seal enne müüdi ja olid hitt-tooted. Nüüd vaatame, kuidas nende toodete müük läheb," kommenteeris Endrikson."Meie eesmärk on kindlasti pakkuda vaheldusrikast menüüd - toite ka inimestele, kes ei söö näiteks liha."

Lisaks uuele toitlustajale on Saaremaa liinil kohvikus ka uus kontseptsioon - nüüdsest on soe bufee iseteenindusega. Aasta lõpuks lähevad samale mudelile üle ka Hiiumaa laevad.