Praegu laenatud raha võib riigile tuua tulevikus lisavõlgu

Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse osakonna juhataja Peeter Luikmeli sõnul on praegu tehtud otsuseid madala intressi valguses kerge teha, aga reeglina võlakoormuse langetamine lihtne ei ole.

"Reeglina ei ole ükski riik suutnud oma võlakoormust väga radikaalselt 10 aastaga vähendada. Euroopa riikide praktika näitab, et ega seda võlga maksmistähtajal tagasi ei maksta, vaid tuleb uue laenuga uuesti finantseerida," ütles Luikmel.

Luikmeli hinnangul võivad tulevikku vaadates intressimäärad tõusta.

"Ilmselt see laen jääb meile päris kaua teenindada ja ilmselt mitte nii madala intressiga kui me täna saame. Selles mõttes tuleb kindlasti arvestada sellega, et isegi kui see intress oleks täiesti null, siis tõenäoliselt viie kuni kümne aasta pärast, sõltuvalt laenu võlakirja tähtajast, tuleb uut võlga võtta. Siis tõenäoliselt see võla teenindamise kulu saab olema suurem," rääkis Luikmel.

Ka rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross ei välistanud laenu katmist uue laenuga.

Loe pikemalt ERR-ist.