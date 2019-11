Praktikandid lähevad üha rohkem hinda. Tööandjad tunnustasid parimaid

“Tööandjatele on praktikantide koolitamine väärtuslik nii töötajate leidmiseks kui ka ettevõttesse uute teadmiste toomiseks,” ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. “Konkursiga soovimegi esile tõsta praktikante, kes on ettevõttesse panustanud rohkemgi, kui neilt on oodatud. Kuna tublisid ja silmapaistvaid kandidaate oli palju, siis parimate valimine osutus oodatust keerulisemaks,” lisas ta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunnustas praktikante ning tänas nende juhendajaid ja praktikakohti pakkuvaid ettevõtteid. „Erialapraktika on paljudele õppuritele esimene reaalne võimalus proovida kätt ametis, mida alles õpitakse, ning praktikakohast võib saada noorele edaspidi päris töökoht,“ ütles Reps. „Kindel on see, et head haridust ei ole võimalik pakkuda üksnes klassiruumis, ilma praktikata ja tööandjate abita.“

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursil „Praktik Cum Laude“ osales sel aastal 45 kandidaati, kelle seast valis žürii välja parimad. Hindamiskomisjoni kuulusid Eesti Tööandjate Keskliidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove, Estonian Business Schooli ja tööandjate erialaliitude esindajad.

Konkurssi toetavad auhindadega Tallink AS ja Estonian Business School. „Praktik Cum Laude“ projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond