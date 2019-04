Praktikandid on tööjõupuuduse valguses eriti hinnas. Toidutootja Salvesti näide

Salvesti personalijuhi Alice Ellamiku sõnul on Salvest viimastel aastatel palju töötajaid leidnud just praktikale tulnute seast. „Pühendunud usaldusväärsele inimesele katsume alati püsiva töökoha leida, võimalusel näiteks seniseid töötajaid koolituse abil uutele positsioonidele edutades," sõnas Ellamik.

Kuna koolist ettevõtte vajadusi arvestava ettevalmistusega inimesi ei tule, siis on Salvest suunanud fookuse järelkasvu kasvatamisel peamiselt esmatasandi juhtidele ning tootmise oskustöölistele. Samas ollakse valmis andma kõikidele noortele võimalus kasvada ettevõttes sees, mistõttu pakutakse praktikavõimalusi kõikidesse üksustesse: nii tootmisesse, ladudesse, tehnikaosakonda ning kontorisse väga erinevatele erialadele. „Meie juurde on väga oodatud toidutehnoloogia tudengeid, sest selle eriala teadmistega inimestest on meie valdkonnas alati puudu," kommenteeris Ellamik.

Lisaks tavapäraste praktikakohtade pakkumisele, teeb Tartu toidutootja aktiivselt koostööd mitme ülikooliga ning pakub tudengitele võimalust õppekäikudeks ja praktiliste tööde tegemiseks. Ülikoolidega koostöös on valminud mitmeid toiduvaldkonna uurimusprojekte.

Personalijuhi sõnul näitab praktikaaeg, milline on inimese motivatsioon, tahe õppida ja suhtumine töösse ning kui hästi ta kollektiivi sobib. „Kui need aspektid klapivad, siis Salvesti tööks vajalikud spetsiifilised oskused õpetame meeleldi kohapeal ning vajadusel tagame töötajatele ka lisakoolitused," kinnitas Ellamik.