Mitte et praktikantidega tegelemist oleks vähemaks jäänud, aga üleüldine töökäte nappus sunnib muutustele. „Üha enam tööandjad on valmis pakkuma praktikakohti, sest see annab hea võimaluse valida ettevõttesse tulevasi töötajaid. Praktikakoha maine levib kiiresti, sellest sõltub, kas töötajaid on järgnevatel aastatel kerge või keeruline leida,” ütleb Eesti tööandjate keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.