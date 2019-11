Prantsuse börsifirma juht renoveerib Keskerakonna maja ja kasvatab Eestis haaret

Kui värskelt asutatud Nordview OÜ kurikuulsa Keskerakonna endise maja ostis, kirjutasid Eesti lehed temast kui tundmatust prantslasest ning tema äridega seotud Triinu Reinhold ültes, et Bucheton ei ole huvitatud avalikkuse tähelepanust, mistõttu kontakti temaga ei saa.

Samas on Eestis Buchetonil veel hulk muid tegemisi: ta on seotud kokku kaheksa ettevõttega, neist tuntuimad on ISS Haldus OÜ ja ISS Eesti AS, mis andsid mullu teada, et läksid uue omaniku kätte ning Bucheton kuulub mõlema ettevõtte nõukogusse.

