Prantsuse investor: paremäärmuslus on investorite ja ettevõtjate jaoks väga halb

Fleur Pellerin, tehnoloogia, ettevõtluse ja innovatsiooni konverentsi Latitude59 avapaneeli kõneleja, on olnud Prantsuse innovatsiooni ja digitaalse majanduse minister ning kultuuri- ja kommunikatsiooniminister. 2016. aastal rajas ta Korelya Capitali, mis investeerib jõudsalt start-up’idesse.

Teie otsene seos Eestiga on investeering Bolti, endisse Taxifysse. Mis veenis Korelya Capitali Bolti perspektiivikuses?



Nad tegutsevad alal, kus on tihe konkurents. Pariisis on see turg väga dünaamiline. Pikalt domineeris Uber, selle kõrval oli paar Prantsuse tegijat. Bolt oli turule tulles väga atraktiivne, dünaamiline ja kogus kiiresti palju juhte ja sõitjaid. See oli edulugu, mida me teadsime. Mobiilsuse valdkond huvitab meid kui investoreid väga ja meil oli võimalus alustada läbirääkimisi. Usun, et lõime väärtust selles vallas, mis puudutab potentsiaalsete Aasia partnerite leidmist, ühendame tegevuses nii Euroopa kui ka Aasia vaatenurga.