Prantsuse miljardär lükkas Bill Gatesi maailma rikkurite edetabeli teiselt kohtalt

Forbesi reaalaja miljardäride edetabelist selgub, et Prantsusmaa ärimehe varandus kasvas nädalal alguses päevaga 2,8 miljardi dollari võrra, mis tähendab, et tema koguvara kasvas 2,7% kokku 107,6 miljardi dollarini.

Arnault'st rikkam on nüüd vaid Amazoni asutaja ja juht Jeff Bezos, kelle vara väärtus on kokku 110,5 miljardit dollarit.

Edetabelis kolmandaks jäänud Bill Gatesi vara väärtus on 107 miljardit dollarit.

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab aga, et Bloombergi miljardäride indeksis on Arnault jätkuvalt Bezose ning Gatesi seljataga. Bloomberg hindab Arnault’ vara väärtuseks 103 miljardit dollarit ning Microsofti kaasasutaja Bill Gatesi vara väärtuseks 110 miljardit dollarit.