Prantsuse ökonomist: miljardärid mõjuvad majanduskasvule halvasti

Piketty avaldas 2013. aastal jõukuse ja sissetulekute ebavõrdsele jagunemisele keskendunud raamatu „Capital in the 21st Century", mis sai väga menukaks. Piketty ütles hiljuti ühes intervjuus, et jõukatele tuleks kehtestada astmeline rikkuse maks, vahendab CNBC.

See tähendaks, et inimestele, kelle vara väärtus on vähemalt kaks miljonit eurot, kehtiks 5%ne maks ja see kasvaks kuni 90%ni nendele kelle vara väärtus ületab kaht miljardit.

Piketty sõnul poleks sellises süsteemis enam miljardäre. Tema hinnangul on arusaam, et miljardärid loovad töökohti ja aitavad majandusel kasvada, vale.

Ta ütles, et aastatel 1950-1990 kasvas USAs sissetulek inimese kohta 2,2% aastas. Aga kui miljardäride arv 1990ndatel tõusma hakkas, siis langes sissetuleku kasv inimese kohta 1,1% peale.

Kuigi Piketty ideed on palju tähelepanu saanud, siis pole üheski riigis neid sisse viidud.