Prantsuse rahandusminister hoiatab: Le Peni võit europarlamendi valimistel võib halvata euro

Arvamusküsitlused näitavad, et Le Peni erakond, mis varasemalt kandis nime Rahvarinne, on asunud europarlamendi valimistel tihedasse heitlusse Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni tsentrierakonnaga Liikumine Vabariigi Eest, kirjutab Reuters.

„Kui natsionalistid Marine Le Peni abiga 26. mail võidavad, tähendab see tõsist lööki meie rahaasjadele. See võib tõsiselt ohustada euro stabiilsust,” märkis Le Maire pühapäeval BFM telekanali jutusaates.

Prantsuse rahandusminister märkis, et see oleks tõsine löök kõigile majandus- ja tööstuspoliitikatele, mis riik on hiljuti ette võtnud. Le Maire on veendunud, et euroala riigid peavad astuma täiendavaid samme, et ühisraha stabiilsust toetada. Seejuures viitas ta erinevatele meetmetele, mis puuduvad EL-i eelarvet, pangandus- ja kapitaliturgude liiduga süvitsi minekut.

„Need on küll raske otsused, kuid me peame need langetama, kui me ei taha, et euro ohtu satuks,” märkis Le Maire.