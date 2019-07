Prantsusmaa kiitis vaatamata USA ähvardustele heaks tehnoloogiahiidude maksustamise

Prantsusmaal peavad hakkama uut maksu maksma umbes 30 peamiselt Ameerika ettevõtet. Siiski puudutab see ka mõningaid Hiina, Saksa, Hispaania ja Briti firmasid.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon mõistis sammu eile hukka.

USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer ütles, et juurdlus selgitab välja, kas see on diskrimineeriv või ebamõistlik või koormab või piirab USA kaubandust.

USA juurdlus sillutab teed karistavatele tollitariifidele, mille kehtestamiseks valmisolekut on Trump juba korduvalt demonstreerinud.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles uut maksu kaitstes, et Prantsusmaa on suveräänne ja otsustab ise oma maksureeglid.

„Ma tahan öelda meie Ameerika sõpradele, et see peaks olema neile tõukeks kiirendada veelgi meie tööd digitaalteenuste rahvusvahelise maksustamise kokkuleppe leidmiseks,” ütles Le Maire.