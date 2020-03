Prantsusmaa rahandusminister pöördus Euroopa kolleegide poole: peame leidma väga tõhusa plaani

Bruno Le Maire ütles, et ta ootab Euroopalt „tugevat, tõhusat ja koordineeritud vastukäiku", et vältida majanduskriisi teket. Turisminumbrid kukuvad ja majanduslik mõju muudkui laieneb. Ta ütles, et Prantsusmaa majandus võib sel aastal kasvada isegi alla 1 protsendi. Prantsusmaal on viiruse tõttu surnud 19 inimest, nakatunuid on üle 1200. Nad on Itaalia järel viimase näitaja poolest Euroopas teisel kohal.

Prantsusmaa keskpank hindab, et esimese kvartali majanduskasvuks võib kujuneda 0,1 protsenti ning nad loodavad, et tegemist on ajutise kriisiolukorraga.

Pühapäeval kehtestati Prantsusmaal keeld viia läbi üle 1000 inimesega avalikke üritusi. Lisaks tõsteti haiglatöötajatele seatud lubatud tööaja ülempiiri ehk arstid võivad teha ületunde. Lisaks on inimestel lihtsam konsulteerida arstidega veebis. Le Maire soovitas ettevõtetele kuulutada välja, et nad töötavad osalise ajaga ja lisas, et valitsus seisab nende kõrval. Samas teatas valitsus, et kohalikud valimised, mis algavad pühapäeval, toimuvad plaanipäraselt.