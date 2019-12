President Kaljulaid suurpankadele: varsti te ei jää ilma mitte ainult e-residentide, vaid meie kõikide ärist

„Eestile on läbi e-residentsuse programmi lisandunud viie aastaga umbes sama palju huvilisi ja sõpru kui meil on selle aja jooksul sündinud lapsi. Neid on sündinud 69 000. Nii on e-residentide arv ikkagi märkimisväärne number,” rääkis riigipea.

Samal ajal möönis ta, et see projekt ei ole olnud rahulik, vaikne ja arenev ning ülespoole tiksuv tegevus. „E-residentsuse ehitamine ei ole tavaline majanduse kasvatamine, see on ikkagi midagi täiesti teistsugust. Siin on käidud üles-alla mööda Ameerika mägesid ja on olnud väga keerulisi hetki,” nentis Kaljulaid.

Tema sõnul on programmi algusajaga võrreldes maailmas palju muutunud, ka panganduses. „Võime täna öelda, et olukorras, kus majandus on endiselt globaalne, on pangad tõmbumas pigem iseendasse ja koduturgudele keskendumas. Õnneks on maailmas olemas fintech,” märkis Kaljulaid.

Riigipea rõhutas, et just tänu fintech-ettevõtetele on e-residentsus täna elus ja Eesti saab e-residentidele ausalt silma vaadata ja öelda, et milleks teile suured pangad. „Kui suured pangad meid kuulevad, siis varsti te ei jää ilma mitte ainult e-residentide, vaid meie kõikide ärist,” sõnas Kaljulaid.

Samal ajal tõdes ta, et teades suuri pankasid ja seda, kui palju on neil raha, siis küllap ühel hetkel kodustavad nad fintech'id niipalju ära, et kõik osapooled saavad jälle kusagil kokku.