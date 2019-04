President Trumpi säuts eemaldati autoriõigusteta muusika pärast

Trump postitas 9. aprillil Twitterisse säutsu, milles kasutas loata "Batmani" filmist tuttavat muusikat, vahendab ERR Uudised BBC-d. Kaheminutiline video oli ettevalmistus tema 2020. aasta presidendikampaaniaks.

Säuts eemaldati sotsiaalmeediast teisipäeva õhtul, mõned tunnid pärast selle avaldamist. Enne video eemaldamist olid seda näinud juba miljonid inimesed. Tegemist oli helilooja Hans Zimmeri looga "Why Do We Fall?", mis on pärit filmist "The Dark Knight Rises". Loo kasutamisõigused kuuluvad filmistuudiole Warner Bros Pictures.

Filmistuudio Warner Bros Pictures esindajad kinnitasid, et Trumpil puudus loo kasutamise õigus. "Me kasutasime seaduslikke kanaleid, et lasta video internetist eemaldada," seisis kommentaaris.

Tegemist polnud esimese korraga, kui Trump loata muusikat on kasutanud.