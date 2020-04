Priiskav lõuna vs säästlik põhi: euroala riigid on kriisiga võitlemise paketiga lõhkise küna ees

Euroala rahandusministrid kohtuvad homme telefonikonverentsi kaudu ning püüavad pandeemia mõjude vähendamise päästepaketi tingimustes kokku leppida.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et praegu kokku pandud kolmel sambal tuginev kava põhineb Euroopa Stabiilsusmehhanismil, Euroopa Investeerimispangal ning Euroopa Komisjoni uuel töötuskindlustusskeemil ning selle maht on pool triljonit eurot. Kuid selle plaani saatus on lahtine, sest Itaalia, Hispaania ning Prantsusmaa koos liitlastega soovivad kasutusele võtta pikaajalisi lisameetmeid, nende seas ka koroonaviiruse järgsete kulutuste katmiseks ühtsete võlakirjade välja andmist. See käik äratas taas varjusurmast juba pikka aega kestnud põhja- ning lõunaosariikide vastasseisu ühiste võlakohutuste osas, millele Saksamaa koos põhjapoolsete ranget eelarvepoliitikat viljelenud liitlastega on vastu olnud.

Eurogrupi president Mario Centeno hoiatas nädalavahetusel ministreid, et need vaidlustega koostatud paketti ohtu ei seaks. Samas sai ta ka lõunaosariikidelt plusspunkte, öeldes, et plaanib arutelusid edasiste ühiste tööriistade koostamiseks hoogustada. „Meil on kindlasti taastumiseks tarvis uut raha," kinnitas ta ajalehtedele ning kutsus ministreid üles olema loovad.

Eurogrupp plaanib ettepanekud Euroopa Liidu liidritele arutlemiseks esitada järgmisel virtuaalsel aprilli Ülemkogul.

Ministrid arutlevad järgmiste võtmeküsimuste üle:

Euroopa Stabiilsusmehhanismi kasutamine

Euroopa Liit ning rahandusministeeriumite ametnikud on välja töötanud võimaluse euroala ühtse päästefondi Euroopa Stabiilsusmehhanismi laenuvõime kasutuselevõtuks. Kava kohaselt avatakse ESMi 240 miljardi euro mahus krediidiliin kõikidele riikidele.

Probleem on selles, et ESM asutati 2012. aastal Euroopa võlakriisi ajal, mil Saksamaa koos teiste ranget eelarvedistsipliini nõudnud riigid nõudsid, et lõdvemat käitumist harrastanud riigid eesotsas Kreekaga rakendaksid euroalalt abi saamiseks karme meetmeid: eelarve-eesmärke ning majanduse reformiprogramme.

ESMi tegevdirektor Klaus Regling on koostanud ettepanekud raha kasutamiseks. Peamine nõue on, et raha kasutatakse tervishoiusektori kuludeks või pandeemia tekitatud majanduskaosest üle saamiseks. Rahaga kaasneks ka riikide kohustus järgida Euroopa Liidu eelarvereegleid. Neid reegleid peaks riigid nagunii järgima. Aga Itaalia euroskeptikud non ESMi demoniseerinud ja ütlevad, et päästefondist raha saamisega kaasnevad karmid reforminõuded. Ja nii tahab Itaalia koos liitlastega sõlmida ESMi kokkuleppe ainult siis, kui ministrid nõustuvad ka edasiste ühiste võlakirjade plaaniga.