Priit Kallas: Google'i lollitamine on üha keerulisem

Turundusraadios kõnelenud Priit Kallas on veebilehtede optimeerimisega tegelenud juba üle 20 aasta. Algusaastatel Neti.ee jaoks, edasi juba Google'i parameetritest lähtuvalt. Ta möönab, et laias laastus kehtivad täna samad põhimõtted, mis 20 aasta eest. Selle erinevusega, et Google't enam lihtsate petekatega ära petta ei õnnestu. Tuleb luua päriselt paremini inimeste ootustele vastavaid lehti.

Kallas toob intervjuus Turundusraadiole esmalt välja varem levinud ja palju Eestiski praktiseeritud trikid.

Neist tuntuim on ilmselt oma veebilehele ühe sõna kirjutamine inimsilmaga nähtamatult. Ehk taustaga sama värvi. Kui Google seda juba lahti hammustada suutis, hakati sisukordusi kirjutama samale lehele nähtavalt, kuid peideti need nn ekraani nurga taha positsioonile miinus tuhat.

Tuntumate trikkide seas nimetab Kallas ka lingifarmide loomist. Need olid kümned teised lehed, mille ainus ülesanne oli viidata peamisele lehele ja sellega lehte Google otsingumootoris kõrgemale upitada.

Vasta täpsemini kliendi küsimustele

Kõik need nipid on Google ajapikku läbi hammustanud, kinnitab Kallas.

Kuid kuidas ikkagi siis 2020.aastal oma veebilehte konkurentidest ettepoole tõsta?

Priit Kallas möönab, et sisuliselt on abi vaid ühest: tuleb luua konkurentidest paremat sisu. „Ja kõige tähtsam optimeerimise juures on endiselt lingid. See, kui paljud lehed ja millised lehed sulle viitavad,“ rõhutab ta.