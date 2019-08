Priit Sibul vastuses pangajuhile: pensionireform võib teha vaeseks vaid panku, mitte inimesi

LHV panga nõukogu liikme Raivo Heina mure pensionireformi osas on igati mõistetav. Eriti võttes arvesse asjaolu, et pank, mille juhtkonda ta ise kuulub on aastaid saanud riigilt ja eraisikutelt vaba ettevõtlust pärssival moel lihtsalt raha peo peale. On täiesti iseenesestmõistetav, et ükski inimene ega ka ettevõte, kellele on antud riigi kehvade otsuste tõttu kätte piiramatu ressurss, säärase süsteemi jätkumist ka toetab.

Seega ei saa Heina seisukohti ka hukka mõista, sest ta seisab eelkõige ju oma isiklike majanduslike huvide eest. Igal inimesel ongi õigus just iseenda eest väljas olla ja loota, et rahavoog jätkub senisel moel. Küll ei pea aga riik sellise mõtteviisiga nõus olema. Riigi ülesandeks on kõikide kodanike heaolu, mitte kitsaste ärihuvide eest seismine.

Hein süüdistab täiesti õigusega Isamaad selles, et meie erakond soovib säärasele ebaõiglasele ärimudelile lõpu teha. Teha lõpu oma kodanikke ahistavale äriskeemile ning anda inimestele tagasi vabadus olla oma enda raha ja tuleviku peremees.

Kui keegi soovib aga inimeste vabadust taastavat ja riigipoolset ebaõiglast teatud kitsaste seltskondade ärihuve edendavate regulatsioonide vastasust nimetada sõnaga populism, siis nii olgu. Vahel tulebki ärihuvidele vastu hakata ja võtta oma eesmärgiks just kogu rahva hüvang ja kasu. Mitte seista väheste huvide eest, vaid seista jätkuvalt parempoolse maailmavaate eest.