Priit Sibula vastus Tarmo Jüristole: rahvast lollitatakse keeruliste arvutustega ehk 52 000 asemel oleksin kogunud 33 000 eurot

Ilmselt teadlikult räägib Jüristo riigipoolsest 4% lisamisest, „unustades“, et see võetakse maha pensioni I sambast. See aga muudab võrdlust väga suurelt. Taoline „säästmine“ võib kujuneda hoopis” kulutamiseks”, sest siiani on palkade kasvuga seotud I sammas kasvanu u 2,5 korda kiiremini kui II sammas.

Isamaa ei räägi pensioni II samba kaotamisest, vaid vabatahtlikuks laskmisest. Küsitluse järgi jätkaks enamus Eesti inimestest raha kogumist II sambasse, kuid mitte kõik. Kui õnnestub II samba reformis koalitsioonis kokku leppida, tuleb loomulikult kogu üleminek viia ellu arvestades kõiki asjaolusid, et Eesti majandus üle ei kuumeneks, et fondide likviidsus oleks kontrolli all, et varasid ei peaks realiseerima pensionikogujatele kahjuliku kiirmüügiga, et igakülgselt soodustaksime pensioniraha Eestisse investeerimist jms.

Kuid selle kõige aluseks on põhimõte, et inimesed on oma pensioniraha peremehed ja peavad saama selle üle ka otsustusõiguse.