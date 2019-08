Pro Kapitali pikaajaline juht läks oma ärisid juhtima

Viimasel kahel aastal vastutas Ervin Eesti elamuarenduse eest, kuulus mitmete grupi tütarettevõtete juhatustesse ning oli ühe tütarettevõtte nõukogu liige, märkis Pro Kapital.

„Ervin on teinud erakordset tööd Eesti elamukinnisvara projektide välja arendamisel, mis on viimastel aastatel näidanud väga häid tulemusi. Oma juriidiliste ja äriliste teadmiste ning mõtlemisega on ta grupile olnud väga suureks väärtuseks. Mõistame Ervini soovi, peale 12,5 aastat Pro Kapitalis, keskenduda isiklike ettevõtete juhtimisele. Soovin teda tänada tema pikaajalise pühendumuse ja panuse eest grupi tegevusse. Loodame pikaajalisele koostööle Erviniga ka tulevikus,“ sõnas Pro Kapital Grupi juhatuse esimees Paolo Michelozzi.