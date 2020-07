Probleemid turvavöödega: Eestis peavad tuhanded juhid oma Volvoga hooldusesse minema

Firmast kinnitati, et probleem puudutab 2007-2020. mudeliaasta Volvo S80, V70, XC70, S60, S60Cross Country, V60, XC60, ja S60Cross Country mudeleid. Volvo Cars on tuvastanud, et esiistmete turvavööde kaabelkinnitus võib teatud tingimustes aja jooksul lõdveneda, mis võib omakorda kokkupõrke korral mõjutada turvavöö efektiivsust.

Volvax Balti OÜ turundusdirektor Tiit Lillipuu lausus Ärilehele, et neile kui Volvo Cars'i importöörile teadaolevalt on teenindussekutsumise alla kuuluvaid Volvosid Eestis 4318 tükki

"Arvestades aga seda, et Volvo on üks populaarsemaid imporditavaid sõiduautomarke Eestis, võib arvata, et tegelik hulk on oluliselt suurem, sest märgatav osa sissetoodud vanematest sõidukitest ei ole kunagi Volvo volitatud teenindust külastanud. Koostöös maanteametiga jõutakse loodetavasti siiski ka nende autode omanikeni," lisas ta.

Volvo kliente Eestis teavitatakse suve jooksul, et kokku leppida teenindusekülastused. "Praegu teadaolevalt tarnib tehas vajalikud osad, et võimalikud vigased turvavöökinnitused Volvo kulul oma esindustes välja vahetada. Vahetusi tehakse alates novembrikuust. Seniks võivad Volvode omanikud oma sõidukeid edasi kasutada."

Volvo ja Info-Auto kodulehtedel ja sotsiaalmeedikanalites antakse lähipäevil teada, millele pöörata tähelepanu oma esiistmete turvavööde kasutamisel ja mida teha selleks, et olla teavitatud, kas sõiduk kuulub teenindussekutsumise alla.