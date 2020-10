Probleemsete firmade etteotsa lükatakse uut liiki tankiste

„Tankist ei ole tänapäeval selline nagu kunagi. Varem olid tankistid põhiliselt madalama haridusega ja sotsiaalselt vähekindlustatud. Praegu on meil ka selliseid, keda valmistatakse ette. Nad viiakse äriühingu majandustegevusega kurssi, et nad suudaksid rääkida adekvaatselt ja jätta muljet, et nad teavad, mis toimub. Need on n-ö kõrgklassi tankistid,” kirjeldas maksu- ja tolliameti (MTA) erimenetluse valdkonna juht Revo Krause.

Tankist on variisik, keda kasutavad ettevõtjad, kes soovivad võlgadest ja võlausaldajatest vabaneda. See tähendab, et kui ettevõtja on oma firmaga sattunud suurtesse võlgadesse ja tahab nende eest põgeneda, leiab ta isiku, kes lükatakse firma etteotsa. Tankist saab selle eest väikese tasu ning juriidiliselt justkui tema vastutab oma naha ja karvadega kõige eest.

Variisiku kasutamine ei lõppe alati edukalt. Näiteks võeti ühe firma etteotsa tankist, kes mõistis, et temal kui ettevõtte juhil on ligipääs rahale.