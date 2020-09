Prognoos: turismist teenitav tulu järgmisel aastal on tippajast poole väiksem

Möödunud aasta tõi turismisektoris rekordtulemused, kuid tänavu on koroonapandeemia tõttu toimunud suured käibelangused. Turismiteenuste eksporditulu ulatus mullu 2,07 miljardi euroni ja keskmine turist jättis Eestisse 265 eurot. Lisaks tõi Lepik välja, et iga turismisektoris teenitud euro andis 44 senti ka teistele valdkondadele. Riik teenis iga euro pealt 29 senti.

Järgmiseks aastaks prognoosib EAS, et turismi ekspordikulu saab olema umbes miljard eurot.

„Esmakordselt oleme olukorras, kus tõmbekeskused, eelkõige suurlinnad, on raskes seisus. Prognooside tegemine on keerulisem kui varem. Ilmselt kohvipaks ja seapõrn annavad rohkem infot," sõnas Lepik ja lisas, et siseturism taastub kõige kiiremini.

Ta märkis, et Eesti turismisektor peab edasi liikuma kaheastmelise teekonnaga. Esiteks tuleb hakkama saada praeguses kriisis, kuid peab vaatama ka pikaajaliseid plaane. Lepik toonitas, et turismiettevõtted peavad hoidma teeninduse kvaliteeti ka kriisiajal ja pikemas vaatas seda parandama.