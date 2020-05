Projekt liigub siiski edasi. Rail Baltica muudab Muuga kaubasadamat põhjalikult

„Muuga kaubaterminal on Rail Baltica kaubaveo kontekstis projekti üks olulisemaid objekte, mille väljaarendamine tõstab nii raudtee kui Muuga sadama väärtust ja konkurentsivõimet. Muuga sadamas tekib üsna unikaalne taristukooslus, kus on võimalik operatiivselt ümber laadida kaupa meretranspordilt ja maanteetranspordilt erineva laiusega raudteetranspordile ja vastupidi. See on ka eelduseks, mis võimaldab viia kaubaveo sujuvamalt maanteedelt raudteele, seda eriti just kesk-pikal distantsil Kesk- ja Lõuna-Euroopa vahelise kaubavahetuse teenindamisel. Mul on hea meel, et oleme selle projekti arendamisel saanud teha head koostööd nii Tallinna Sadama kui Eesti Raudteega," lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. Tema sõnul saab Eesti tähtsaima kaubasadama ja raudtee ühendamine olema ambitsioonikas väljakutse igale projekteerimisettevõttele.

„Rail Baltica rongiühendus toob nii Eesti kui kogu Läänemere piirkonna logistikaahelasse täiesti teise mõõte. Muuga sadama tänane võimekus koos tulevase multimodaalse terminaliga annab võimaluse kujundada välja terviklik transpordisõlm, mis looks täiesti uuena põhja-lõuna suunalise kaubakoridori, aga avab ka võimalusi ida- ja Aasia-suunal," lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Juba täna näeme, et mitmed rahvusvahelised suured logistikaettevõtted hindavad oma arengustsenaariumides Rail Baltica loodavaid võimalusi ning projektiga edasiminek annab ka neile signaali oma tulevikuplaanide tegemisel."

„Rail Baltica Muuga multimodaalse kaubaterminali lisandumine toob täiendavat sünergiat ja seda eeskätt konteinerites ja treileritel liikuvate kaubavoogude transportimiseks mööda raudteed otse Lääne-Euroopa sihtkohtadeni ilma kuluka ja aeganõudva ümberlaadimiseta Leedu-Poola piiril," kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Äsja väljakuulutatud hange, millega otsitakse projekteerijat kaubaterminalile ja seotud taristule, on juba mitmes etapp arendusel, mis liidab Rail Baltica Muuga kaubasadamaga. Varasemalt on Civitta Eesti AS ja Deutsche Bahn Engineering & Consulting uurinud Muugast lähtuva kaubavahetuse potentsiaali. Tehnilisi lahendusi on aidanud täiustada Reaalprojekt OÜ. Käesoleva aasta alguses valmis Ramboll Deutschland koostatud Muuga sadama võimalik opereerimise plaan, kus muuhulgas analüüsiti erinevaid alternatiive multimodaalse kaubaterminali ja taristu rajamiseks Muuga sadamasse. Projekteeritav lahendus keskendub tervikliku sadamataristu loomisele ja sellega kaasneva sünergia maksimeerimisele, sidudes Rail Baltica taristu olemasoleva sadamataristuga, kasutades Muugal tegutsevate operaatorite/ kaubaterminalide ressursse ja nende potentsiaali.