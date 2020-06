Prokuratuur alustas palgahüvitisi taotlenud skeemitajate suhtes kriminaalmenetlust

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Heleri Randma kinnitas täna, et töötukassa esitatud kuriteoteate peale alustati kriminaalmenetlust. Eile andis töötukassa prokuratuurile üle nimekirja ettevõtetest, kelle suhtes tekkis kahtlus, et palgahüvitist taotlesid riiulifirmad fiktiivsetele töötajale.

"Kohtusime töötukassaga juba eriolukorra ajal, et rääkida võimalikest pettustest, mille abil püütakse eriolukorra leevendamiseks välja töötatud abimeetmeid ebaausalt ära kasutada. Õiguskaitseasutuste jaoks on oluline, et toetused jõuaksid neile, kelle jaoks see on päriselt vajalik. Paraku näeme oma kogemuse pealt, et igasuguste toetuste jagamisega esineb oht, et toetusi üritatakse ka välja petta. Tänaseks ongi taolise kahtluse uurimiseks esimene kriminaalmenetlus alustatud," kinnitas Randma.

Ärileht kirjutas, kuidas töötukassa avastas grupeeringu, kus samad isikud üritasid töötajatele mõeldud palgahüvitist välja petta mõnepäevaste vahedega esitatud taotlustega ja tegid seda äsjaregistreeritud või riiulifirmade alt. Niisamuti sai töötukassa vihjeid inimestelt, kellelt sooviti 150 euro eest osta nende isikuandmeid, et neid siis omakorda palgahüvitise saamiseks töötukassale esitada.

Teise petuskeemiga on vahele jäänud ettevõtted, kes küsivad töötukassalt palgahüvitist ka siis kui töötaja on tegelikult haiguslehel. Sedasorti kahtlaseid haiguslehti on haigekassa tuvastanud automaatkontrolliga üle 500, eraldi kontrollitakse neist 140 haiguslehte.