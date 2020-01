Prokuratuur alustas tegevuse lõpetanud ühisrahastusplatvormi suhtes kriminaalmenetluse

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas ütles, et ühisrahastusplatformi tegevuse kontrollimiseks alustati kelmuse tunnustel kriminaalmenetlus eelmisel nädalal. Hetkel ei ole kellelegi kuriteokahtlustust esitatud.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) poole on Kuetzali osas pöördunud viis inimest, nendest neli on soovinud nõu saada ja üks tegi kaebuse tarbijavaidluste komisjoni, et raha tagasi saada. TTJA poole pöördunud isikutest kaks olid välismaalased.

Kuetzali tegevjuht Maksims Reutovs on varasemalt investoritele väitnud, et ettevõte on Lätis rahapesu uurimise all ning pangakontol seisab külmutatuna hetkel 2,4 miljonit eurot. Ärilehe päringule artikli ilmumise ajaks Läti politseist vastust saabunud ei olnud.

Kuetzal teatas 12. jaanuaril investoritele, et lõpetab tegevuse. Reutovs jagas sotsiaalmeedias investoritele lubadusi, et raha hakatakse tagasi maksma veebruari alguses. Ajakirjaniku päringutele ei vastanud Reutovs ega firma omanik Viktoria Gortšak.

Kes on Kuetzali taga?

Kuigi Kuetzali omanik on 30-aastane Viktoria Gortšak, oletavad investorid, et ettevõtte taga on tegelikult Andrei Korobeiko, kellele kuulub korter, kuhu firma on registreeritud.

47-aastane Korobeiko, Venemaa kodanik, oli 1990. aastatel kohtu all väljapressimise eest. 2012. aastal mõisteti ta süüdi rahapesule kihutamises ja 2017. aastal kehalise väärkohtlemise eest. 2017. aasta kohtuotsuses märgiti, et Korobeikol on viis kehtivat väärteokaristust.