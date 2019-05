Prokuratuur nägi Leedo ja Rihvki tegudes võltsimise tunnuseid

Kriminaalasjas on neli kahtlustatavat. Leedot kahtlustatakse pankroti põhjustamises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning Rihvki dokumendi võltsimises ja maksejõuetuse põhjustamises. Veel üks ettevõttega seotud inimene sai kahtlustuse võltsimises ning üks pankroti põhjustamisele kaasaaitamises.

„Kahtlustuse esitamine ei tähenda, et süüküsimus oleks otsustatud, kuid inimestel on õigus saada infot selle kohta, milline on nende staatus kriminaalasjas,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

Rihvk ei soovinud talle esitatud kahtlustust Ärilehele kommenteerida, põhjendades oma seisukohta pooleli oleva uurimisega.

„Riigi ülesanne on tagada õiglane ja läbipaistev majandus- ja konkurentsikeskkond ning kui ettevõtte pankroti põhjustamise asjaoludes esinevad kuriteo tunnused, siis on meie kohus kahtlusi uurida,“ lausus Tuulemäe.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo talituse juht Ats Kübarsepp selgitas, et läbiotsimise eesmärk oli leida tõendeid, mis seni tuvastatut kinnitavad või ümber lükkavad ja aitavad välja selgitada tõe. „Praguseks kogutud tõendite baasil oleme jõudnud faasi, kus on vaja uurida ettevõtte raamatupidamisdokumente ja muid läbiotsimiste käigus leitud tõendeid,“ ütles Kübarsepp.

Läbiotsimiste järel algab Lääne ringkonnaprokuratuuri selgitusel leitud ja ära võetud dokumentide ning andmekandjate analüüsimine, kahtlustatavate ja oluliste tunnistajate ülekuulamine. Seejärel on võimalik otsustada menetluse edasine kulg.