Prokuratuur nõuab Sadama eksjuhi Allan Kiili terviseseisundi hindamiseks ekspertiisi

Eesti ajaloo suurimas korruptsiooniprotsessis 3,5 miljoni euro suuruse altkäemaksu küsimises süüdistatud Tallinna Sadama eksjuht Allan Kiil taotleb kohtult enda suhtes kriminaalasja lõpetamist, sest on raskelt ja parandamatult haigestunud.

Eile arutati küsimust taas ning riigiprokuratuuri seisukoht oli, et kohtule esitatud andmete põhjal ei ole võimalik Allan Kiili suhtes menetluse lõpetamist otsustada.

"Prokuratuur leiab, et sellise otsustuse tegemiseks on vaja koguda täiendavaid tõendeid, sh küsida ekspertarvamust. Peame vajalikuks tuvastada, kas süüdistatava tervislik seisund võimaldab istungitest osa võtta vahetult või distantsilt videosilla vahendusel ning mil moel see tema tervislikku seisukorda halvendamata võimalik on," selgitas nn Tallinna Sadama kriminaalasja riigiprokurör Denis Tšasovskih.

Kohus määras ka eile Allan Kiili terviseseisundi osas ekspertiisi, aga täpsemalt mida ekspertiis välja selgitama peab, määratakse kindlaks neljapäevasel istungil.

On võimalik, et ekspertiisi ajaks pannakse taaskord pausile kogu kohtuprotsessi jätkumine.

Süüdistuse järgi nõustusid aastatel 2005 kuni 2015 Tallinna Sadama toonane juhatuse liige Allan Kiil ja juhatuse esimees Ain Kaljurand võtma altkäemaksu ettevõtetelt selle eest, et nende lepingulised suhted AS-iga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt.

Süüdistuse järgi moodustas altkäemaksust suurima osa ehk 3,5 miljonit eurot Allan Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud.