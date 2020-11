Prokuratuur otsustas, et ei rahulda endiste Danske Eesti töötajate avaldust sajandi rahapesuasja lõpetamiseks

Oktoobri alguses esitas kahte uurimise all olevat endist Danske Eesti töötajat esindav Martin Hirvoja prokuratuurile taotluse maailma suurimaks rahapesuskandaaliks tituleeritud Danske panga kriminaalasjas lõpetamiseks. Endiste Danske Eesti töötajate advokaat tõi põhjenduseks, et kuivõrd kriminaalasja materjalid on ajakirjanduse kaudu saanud teatavaks kõigile kohtunikele, ei ole kriminaalasjas erapooletu kohtumenetlus enam võimalik.

Ühtlasi taotleti ka uue kriminaaluurimise alustamist, tuvastamaks Danske Banki materjalide ajakirjandusse jõudmise asjaolud. Prokuratuur jättis mõlemad taotlused rahuldamata, kuna leidis, et selleks ei ole ühtegi seadusest tulenevat alust.

Riigiprokurör Maria Entsiku sõnul on Eesti õigusriik, mis on täis erinevaid huvide konflikte. Ühelt poolt lasub riigil ülesanne kuritegude uurimiseks viia läbi kriminaalmenetlus, selgitada välja tõde ja saata süüdlased kohtu ette. Teiselt poolt valitseb Eestis ajakirjandusvabadus, mille ülesanne ja eesmärk on välja selgitada ja kajastada avalikkusele huvipakkuvat.

Tema sõnul on arusaadav, et aeg-ajalt need kaks erinevat huvi või ülesannet omavahel põrkuvad. Kuna mõlemad ülesanded on õigusriigi toimimise seisukohast äärmiselt olulised, ei saa sellist huvide konflikti lahendada must-valgelt ja öelda, et kui ajakirjandusvabadus on n-ö kriminaalmenetlusest näiliselt kiirem olnud, tuleb eelistada üksnes seda ja menetlus lõpetada.

Samas taunib prokuratuur täielikult olukorda, kus ilma prokuratuuri loata on kohtueelses menetluses kogutud informatsiooni ajakirjanduses avaldatud – see võib teatud juhtudel oluliselt kahjustada tõe välja selgitamist – ent käesoleval juhul ei ole prokuratuuri hinnangul õiglane ning erapooletu kohtumenetlus ohustatud.

Danske panga kriminaalmenetluse näol on tegemist väga keeruka, detaili- ja nüansirohke kriminaalasjaga, kus kohus peab tõe tuvastamise käigus kõrvutama ning analüüsima koostoimes äärmiselt suurt hulka tõendeid, mistõttu ei pea prokuratuur tõenäoliseks, et kõik Eesti kohtunikud asuvad seisukohale, et nad ei ole paarileheküljeliste artiklite tõttu võimelised kriminaalmenetluses kogutud tõendeid erapooletult hindama.