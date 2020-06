Prominentseid investoreid koondanud Vene pliitehas liikus uute omanike kätte

Pliitehase investorite seas leidus prominentseid nimesid: Skype'i loojate investeerimisfirma Ambient Sound Investment, Soome jäätisekuningas Peter Ingman ning varem ka näiteks Aivar Berzin ja Jaan Puusaag.

Ettevõtmist koos Pristise omaniku Indrek Sepaga vedanud Aare Männa ei soovinud teemat ajakirjanduse vahendusel täpsemalt kommenteerida, kuna tegemist on konfidentsiaalse informatsiooniga. Teisi investoreid ei õnnestunud Äripäeval kätte saada, välja arvatud Peter Ingman, kes lausus, et tal puudub täpne informatsioon, mis seisus projekt on.

