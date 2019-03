Prototron pani kogu Eesti leiutama, kevadvooru laekus 253 ideed

Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova ütles, et pea üleriigiline taotlustega kaetus on 6. aastat tegutseva rahastu ajaloos esmakordne.

“Meie riigi ja majanduse arengu jaoks on ülimalt oluline, et terve Eesti oleks innovatsiooniga kaetud ja sellesse kaasatud. Kõik tehnoloogia arengust ja ettevõtlikkusest huvitatud inimesed peavad saama võimaluse oma ideed proovile panna, prototüüpida ja turule viia. Ühest ideest võib alguse saada kogu regiooni areng ja kui Prototron saab sellesse anda oma panuse, siis ilmselgelt teeme õiget asja,” sõnas ta ning lisas, et pidevalt suureneb ka teadlaste ning teaduse töögruppide poolt esitatavate taotluste arv.

Valdkondade lõikes esitati enim taotlusi digitaliseerimise valdkonnast, järgnesid rohetehnoloogia, finantssektorit edendavad ja tervisetehnoloogia ideed.

Hetkel USA-s viibiv Pavlenkova rääkis, et sealgi on ülikoolide teadlaste, tudengite ja kohalike inimeste nutikate ideede elluviimiseks sarnased toetusprogrammid, mille panus piirkonna arengusse on märkimisväärne, eriti väljaspool Silicon Valley´t.

“Skeem on Prototronile sarnane, innovaatilisi ideid aitavad rahastada ettevõtjad, kohalik omavalitsus ja riik üheskoos. Ainus vahe meiega on see, et USA-s on sellisel kujul innovatsiooni toetamisega algust tehtud palju varem ning tulemused, ja väga head tulemused, on laiemalt kättesaadavad,” rääkis Prototroni tegevjuht. “Kui meil on tavapärane, et innovaatilistesse ja edasiviivatesse algatustesse panustavad kompetentsidega ka pangad, nagu Prototroni asutajate hulgas olev Swedbank, siis siin ei ole ma seda veel kohanud,” märkis Pavlenkova.