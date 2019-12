Prototroni suurima, 20 000-eurose toetuse sai alternatiivne rahastusplatvorm tudengitele

ISA CHAMP on eelkõige mõeldud tudengitele, kes mingil põhjusel õppelaenu või stipendiume ei saa. Investoritele annaks see aga võimaluse rahastada suurte väljavaadetega tudengite õpinguid ning sellelt pikaajaliselt investeeringult tulu teenida.

"Lahendused, mis pakuvad alternatiivi traditsioonilistele finantsidega seotud toodetele ja teenustele on kõikjal maailmas väga oodatud. Vaadakem näiteks TransferWise´i edu. ISA CHAMP on valdkonnas värskendav idee ja kindlasti motiveerib paljusid ka õpingutes rohkem pingutama", selgitas Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova ekspertkogu valikut.

Teisteks rahasaajateks olid:

meeskond Krattlink sai 15 000 eurot, et ühendada masinnägemine ja tehisintellekt, mis aitaks droonide abil täpsemat infot koguda. Näiteks metsatulekahjude korral suudaks selline seade tuvastada ja analüüsida tulejoont reaalajas;

meeskond Up Catalyst sai 15 000 eurot ja nemad toodavad keskkonnasõbralikest tootmisjääkidest süsiniku nanomaterjale, mis on asenduseks fossiilsetest kütustest toodetud materjalidele;

tervisevaldkonnast pälvis rahastuse meeskond Recovery Companion, mis sai 10 000 eurot, et arendada digitaalseid vähihaigete vaimse tervise tugiteenuseid.



Partnerluses Samsungiga rahastas Prototron kahte meeskonda, mis lisaks finantstoetusele saavad vastavalt oma valdkonnale kontakte. Meeskonnad Smarts ja Wastefox said kumbki 5000 eurot.