Proviisorid käivad eelseisva apteegireformi asjus pankade jutul: kas nullist alustav ettevõtja saab laenu?

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul on nad käinud lisaks LHV-le ka teistes pankades jutul. " Nii Swedbankis kui näiteks Coop Pangas - nad kõik on valmis andma laenu ja kinnitavad seda. LHV on aga siiani olnud ainsana nõus seda avalikult ja selgelt välja ütlema, et nad toetavad apteekide rajamist, st ka sisuliselt ju nullist alustatavat ettevõtlust," lisas Alamaa-Aas Ärilehele.

„Oleme otsustanud teha proviisoritele rahastuse kättesaadavaks - kuivõrd proviisorite poolt rajatavad apteegid on ettevõtetena küll uued, kuid nimetatud asukohtades on apteegid enamasti tegutsenud juba pikemat aega, siis sellega seoses on apteekide alustamise risk suhteliselt madal," selgitas LHV Panga ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.

„Teeme investeerimislaenude tagamisel koostööd KredEx'iga ja loodetavasti saame nende toele loota ka apteekide puhul ehk see loob hea pinnase uute apteekide finantseerimiseks," lisas Nuume.

Alamaa-Aasa sõnul võib proviisoritel apteegireformi käigus panga abi olla tarvis kahel juhul. „Esiteks uute proviisorapteekide rajamiseks, eriti piirkondadesse, kus praegu tegutseb vaid ketiapteek, mille omanikud pole valmis apteegi tuleviku üle läbi rääkima. Teiseks võib proviisoril olla tarvis panga abi praegu ketile kuuluva apteegi väljaostmisel, kui senine omanik peaks selle müüki panema," rääkis ta.